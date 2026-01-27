مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة في بطولة الدوري

كتب - يوسف محمد:

12:10 ص 27/01/2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره وادي دجلة، المقرر إقامتها اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره وادي دجلة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 بالدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى مصطفى الشهدي، يعاونه كل من، يوسف البساطي مساعد أول وسيد أبو خاطر حكم مساعد ثانٍ.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة كالتالي:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثاني: سيد أبو خاطر

حكم رابع: عبد الحكيم ناصر

حكم تقنية الفيديو: حسام عزب

حكم فيديو مساعد: عمرو عابدين

مباراة الأهلي النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي حكم مباراة الأهلي ودجلة

الأرصاد: نشاط رياح وأمطار رعدية واضطراب الملاحة خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: نشاط رياح وأمطار رعدية واضطراب الملاحة خلال الساعات المقبلة
"مبلغ ضخم لإنهاء التعاقد".. والد أشرف داري يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجله عن
"مبلغ ضخم لإنهاء التعاقد".. والد أشرف داري يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجله عن
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
محافظ البحر الأحمر عن حادث "القرش بهلول": جريمة أثارت غضبًا بيئيًا واسعًا
محافظ البحر الأحمر عن حادث "القرش بهلول": جريمة أثارت غضبًا بيئيًا واسعًا

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026