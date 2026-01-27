الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة في بطولة الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره وادي دجلة، المقرر إقامتها اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره وادي دجلة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 بالدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى مصطفى الشهدي، يعاونه كل من، يوسف البساطي مساعد أول وسيد أبو خاطر حكم مساعد ثانٍ.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة كالتالي:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثاني: سيد أبو خاطر

حكم رابع: عبد الحكيم ناصر

حكم تقنية الفيديو: حسام عزب

حكم فيديو مساعد: عمرو عابدين

