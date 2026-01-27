مباريات الأمس
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي

كتب - يوسف محمد:

12:01 ص 27/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف من مباراة مصر والكويت
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    صراع بين محمد شريف وحارس شبيبة القبائل (1)
  • عرض 13 صورة
    تريزيجيه ومحمد شريف من مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 13 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
  • عرض 13 صورة
    إصابة محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف من تدريبات الأهلي اليوم_11
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف ضد الزمالك

نفى مصدر مقرب من لاعب النادي الأهلي محمد شريف، كل ما يتردد خلال الساعات الماضية، بشأن رحيل اللاعب عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد شريف مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، ليس لديه أي نية للرحيل عن الفريق سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة حتى".

وأضاف: "كل ما يتردد عن اقتراب شريف من نادي الاتحاد السكندري أمر غير صحيح، لم يتحدث أي شخص داخل الأهلي مع اللاعب للرحيل عن الفريق".

وكان محمد شريف انضم إلى النادي الأهلي، في فبراير من العام الماضي 2025، بعد نهاية تعاقده مع فريق الخليج السعودي.

وشارك صاحب الـ 29 عاما رفقة النادي الأهلي، منذ الانضمام للفريق في فبراير 2025، في 14 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

محمد شريف النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الاتحاد السكندري رحيل محمد شريف عن الأهلي

