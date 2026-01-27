مصدر يكشف لمصراوي حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي

نفى مصدر مقرب من لاعب النادي الأهلي محمد شريف، كل ما يتردد خلال الساعات الماضية، بشأن رحيل اللاعب عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد شريف مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، ليس لديه أي نية للرحيل عن الفريق سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة حتى".

وأضاف: "كل ما يتردد عن اقتراب شريف من نادي الاتحاد السكندري أمر غير صحيح، لم يتحدث أي شخص داخل الأهلي مع اللاعب للرحيل عن الفريق".

وكان محمد شريف انضم إلى النادي الأهلي، في فبراير من العام الماضي 2025، بعد نهاية تعاقده مع فريق الخليج السعودي.

وشارك صاحب الـ 29 عاما رفقة النادي الأهلي، منذ الانضمام للفريق في فبراير 2025، في 14 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

