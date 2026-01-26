مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

إمام عاشور ينشر صورة جديدة له رفقة إبنته "كتاليا"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره وادي دجلة غدا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره وادي دجلة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المدير الفني للنادي لأهلي ياس توروب، أعلن منذ قليل عن قائمة الفريق لخوض مباراة الغد أمام وادي دجلة، التي شهدت غياب عدد من اللاعبين، على رأسهم المهاجم محمد شريف والمدافع المغربي أشرف داري.

وجاءت قائمة غيابات الأهلي في اللقاء كالتالي:

محمد سيحا.. استبعاد فني

عمرو الجزار.. عدم الجاهزية الفنية

محمد شريف.. لا يزال يواصل التأهيل للتخلص من الإصابة التي يعاني منها

أشرف داري.. استبعاد فني، بعد اقترابه من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

أحمد عبد القادر.. استبعاد فني

يوسف بلعمري.. استبعاد فني

ويدخل النادي الأهلي مباراة الغد، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 23 نقطة جمعهم من 12 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

