مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 1
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 1
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

1 0
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

2 1
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

كتب - يوسف محمد:

10:49 م 26/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (9)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (10)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (11)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (7)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (5)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (12)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (3)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (4)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (22) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (19) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (20) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره وادي دجلة غدا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره وادي دجلة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المدير الفني للنادي لأهلي ياس توروب، أعلن منذ قليل عن قائمة الفريق لخوض مباراة الغد أمام وادي دجلة، التي شهدت غياب عدد من اللاعبين، على رأسهم المهاجم محمد شريف والمدافع المغربي أشرف داري.

وجاءت قائمة غيابات الأهلي في اللقاء كالتالي:

محمد سيحا.. استبعاد فني

عمرو الجزار.. عدم الجاهزية الفنية

محمد شريف.. لا يزال يواصل التأهيل للتخلص من الإصابة التي يعاني منها

أشرف داري.. استبعاد فني، بعد اقترابه من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

أحمد عبد القادر.. استبعاد فني

يوسف بلعمري.. استبعاد فني

ويدخل النادي الأهلي مباراة الغد، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 23 نقطة جمعهم من 12 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"أخويا".. كهربا ينشر صورة جديدة له مع مؤمن زكريا

"موقف الصفقات".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي ووادي دجلة آخر أخبار الأهلي الدوري المصري موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
نار الانتقام تحرق جيرة"السلام" والضحية:جثة طفلة في طشت غسيل
حوادث وقضايا

نار الانتقام تحرق جيرة"السلام" والضحية:جثة طفلة في طشت غسيل
أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
"اتصالات النواب": ندرس إمكانية توفير إنترنت "غير محدودة" بديلًا عن "الباقات"
اقتصاد

"اتصالات النواب": ندرس إمكانية توفير إنترنت "غير محدودة" بديلًا عن "الباقات"
طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
أخبار المحافظات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026