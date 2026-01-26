مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"عبد الحفيظ ومنصور موجودين ولكن".. شبانة يكشف صدمة جماهير الأهلي

كتب : محمد خيري

10:49 ص 26/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    جماهير النادي الأهلي (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (5)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (3)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (7)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (4)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (2)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي تشعل ستاد القاهرة بعد هدف التعادل في شباك الزمالك
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي تشعل ستاد القاهرة بعد هدف التعادل في شباك الزمالك (3)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي تشعل ستاد القاهرة بعد هدف التعادل في شباك الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مشاركة مصطفى شوبير في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز جاءت بقرار فني من المدير الفني الدنماركي للفريق، الذي عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي، شدد خلالها على أهمية الدفع بشوبير، بهدف خلق حالة من المنافسة الحقيقية في مركز حراسة المرمى.

وأوضح شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة cbc، أن مركز حراسة المرمى لا يحتمل سياسة التدوير، بمشاركة كل حارس في مباراتين، متسائلًا عما إذا كانت مشاركة مصطفى شوبير تمثل بداية لاعتماده حارسًا أساسيًا خلال الفترة المقبلة، أم أن هناك تنسيقًا مسبقًا مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن هذا القرار.

وتطرق شبانة إلى حالة الغضب التي تسيطر على جماهير الأهلي بسبب صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن الجماهير ترى أن الصفقات الجديدة لم تمثل الإضافة المنتظرة، ولا تختلف كثيرًا عن اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن الجماهير ترى أن عمرو الجزار لا يقدم مستوى يفوق ما كان يقدمه بيكهام أو ياسين مرعي، كما أن مروان عثمان لا يُعد المهاجم الحاسم القادر على إبعاد محمد شريف أو جراديشار عن التشكيل الأساسي.

وأضاف أن جماهير الأهلي كانت تنتظر ميركاتو شتويًا قويًا ومؤثرًا، خاصة في ظل تواجد أسماء بارزة داخل مجلس الإدارة مثل سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، إلا أن النتائج جاءت مخالفة للتوقعات.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن صفقات الأهلي الحالية تفتقد للاعب القادر على صناعة الفارق، إلا في حال نجاح أحد العناصر الجديدة في تقديم مستويات مميزة وتجاوز التوقعات خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي جماهير الأهلي النادي الأهلي شبانة سيد عبد الحفيظ ياسين منصور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
علاقات

3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
معرض القاهرة للكتاب.. توافد جماهيري في خامس أيامه- صور
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب.. توافد جماهيري في خامس أيامه- صور
بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

"مفيش ببلاش".. الزمالك يصدم الجميع بعد عرض سيف جعفر
رياضة محلية

"مفيش ببلاش".. الزمالك يصدم الجميع بعد عرض سيف جعفر
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين