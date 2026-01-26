"عبد الحفيظ ومنصور موجودين ولكن".. شبانة يكشف صدمة جماهير الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مشاركة مصطفى شوبير في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز جاءت بقرار فني من المدير الفني الدنماركي للفريق، الذي عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي، شدد خلالها على أهمية الدفع بشوبير، بهدف خلق حالة من المنافسة الحقيقية في مركز حراسة المرمى.

وأوضح شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة cbc، أن مركز حراسة المرمى لا يحتمل سياسة التدوير، بمشاركة كل حارس في مباراتين، متسائلًا عما إذا كانت مشاركة مصطفى شوبير تمثل بداية لاعتماده حارسًا أساسيًا خلال الفترة المقبلة، أم أن هناك تنسيقًا مسبقًا مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن هذا القرار.

وتطرق شبانة إلى حالة الغضب التي تسيطر على جماهير الأهلي بسبب صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن الجماهير ترى أن الصفقات الجديدة لم تمثل الإضافة المنتظرة، ولا تختلف كثيرًا عن اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن الجماهير ترى أن عمرو الجزار لا يقدم مستوى يفوق ما كان يقدمه بيكهام أو ياسين مرعي، كما أن مروان عثمان لا يُعد المهاجم الحاسم القادر على إبعاد محمد شريف أو جراديشار عن التشكيل الأساسي.

وأضاف أن جماهير الأهلي كانت تنتظر ميركاتو شتويًا قويًا ومؤثرًا، خاصة في ظل تواجد أسماء بارزة داخل مجلس الإدارة مثل سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، إلا أن النتائج جاءت مخالفة للتوقعات.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن صفقات الأهلي الحالية تفتقد للاعب القادر على صناعة الفارق، إلا في حال نجاح أحد العناصر الجديدة في تقديم مستويات مميزة وتجاوز التوقعات خلال الفترة المقبلة.