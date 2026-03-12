إعلان

مصورون مصريون يعرضون أعمالهم في كرواتيا

كتب : مصراوي

02:55 م 12/03/2026 تعديل في 04:08 م

حسام دياب

يقام معرض كبير لفن التصوير الفوتوغرافي بمتحف "الحرف" بزغرب في كرواتيا في الفتره من 19 مارس الي 2 أبريل يشارك فيه 23 من كبار المصورين المصريين منهم الفنانين الكبار حسام دياب وجلال المسري - وقومسيسر المعرض الدكتورة مريم حسن.


ويعرض المعرض أعمال مصورين صحفيين ومصوري شارع من مصر، مسلطًا الضوء على تفاصيل الحياة اليومية والتراث والعادات والتقاليد المصرية.


ويهدف المعرض إلى إشراك الجمهور الكرواتي من خلال سرد بصري متنوع يعزز الفهم المتبادل بين الثقافتين، ويعّرّف بالرؤية الفنية والأساليب البصرية لمصورين مصريين حائزين على جوائز دولية، تناولت أعمالهم قضايا متنوعة في مناطق مختلفة من العالم.


ويركز المعرض بشكل أساسي على التصوير الصحفي الذي يوثق لحظات اجتماعية وثقافية، مقّدًّمًا نظرة أصيلة على المجتمع المصري المعاصر، مع دمج قصص فردية وجماعية تسهم في سد الفجوات الثقافية والتأكيد على التجارب الإنسانية المشتركة.

معرض زغرب كرواتيا مصورون مصريون حسام دياب

