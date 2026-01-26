نجم الزمالك السابق يكشف موقف من استمرار معتمد جمال مدربا للفريق

عمرو زكي: الزمالك لو تعاقد مع ميسي لن ينجح في الظروف الحالية

أعرب أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق عن دعمه لاستمرار معتمد جمال في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وقال أمير عزمي في تصريحات تلفزيونية إن الزمالك يواجه أزمة مالية صعبة تشمل مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب التزامات مالية تخص لاعبي الفريق الحاليين ومختلف الألعاب داخل النادي.

وأوضح أن هذه الأوضاع تجعل من الصعب على مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، ما قد يدفع النادي للاعتماد على مدربين أقل مستوى وهو ما يمثل مخاطرة غير محسوبة.

وأضاف أن معتمد جمال يقدم نتائج إيجابية مع الفريق، وهو ما يجعل استمراره الخيار الأفضل في الوقت الراهن، مؤكداً أنه لا توجد حاجة للمغامرة بتغيير الجهاز الفني في هذه المرحلة.

عن محمد إبراهيم أشاد بالمستوى الذي قدمه خلال مباراة المصري التي أقيمت مساء الأحد 25 يناير 2026، معتبراً إياه مكسب كبير للزمالك، خاصة في ظل غياب عمر جابر بسبب الإصابة.