مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق يكشف موقف من استمرار معتمد جمال مدربا للفريق

كتب : نهي خورشيد

02:09 ص 26/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (3)
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (2)
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (1)
  • عرض 15 صورة
    عزاء والد معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    عزاء والد معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    عزاء والد معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق عن دعمه لاستمرار معتمد جمال في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وقال أمير عزمي في تصريحات تلفزيونية إن الزمالك يواجه أزمة مالية صعبة تشمل مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب التزامات مالية تخص لاعبي الفريق الحاليين ومختلف الألعاب داخل النادي.

وأوضح أن هذه الأوضاع تجعل من الصعب على مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، ما قد يدفع النادي للاعتماد على مدربين أقل مستوى وهو ما يمثل مخاطرة غير محسوبة.

وأضاف أن معتمد جمال يقدم نتائج إيجابية مع الفريق، وهو ما يجعل استمراره الخيار الأفضل في الوقت الراهن، مؤكداً أنه لا توجد حاجة للمغامرة بتغيير الجهاز الفني في هذه المرحلة.

عن محمد إبراهيم أشاد بالمستوى الذي قدمه خلال مباراة المصري التي أقيمت مساء الأحد 25 يناير 2026، معتبراً إياه مكسب كبير للزمالك، خاصة في ظل غياب عمر جابر بسبب الإصابة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال الزمالك أمير عزمي مجاهد أخبار الزمالك ممدوح عباس الزمالك والمصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نشرة منتصف الليل|بدء الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر .. والقبض على صيادي
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل|بدء الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر .. والقبض على صيادي
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
زووم

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
وزير خارجية أمريكا يُحذر العراق من وجود حكومة تُسيطر عليها إيران.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

وزير خارجية أمريكا يُحذر العراق من وجود حكومة تُسيطر عليها إيران.. ما القصة؟
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت