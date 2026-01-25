أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه للنادي الأهلي

أعلن مركز شباب منشية البكاري، اليوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لؤي رجب سيد.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نادي الشيخ زايد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16، ببطولة دوري الدرجة الرابعة المصري، تم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

أبرز المعلومات عن عائلة لؤي رجب سيد

ويبلغ الراحل لؤي سيد رجب من العمر 22 عاما، فهو من مواليد عام 2005.

والراحل كان يشارف في صفوف فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في الفترة الماضية.

ويذكر أن الراحل كان يشغل مركز لاعب الوسط الدفاعي، كما أنه يعد صاحب أسرع هدف في دوري الدرجة الرابعة المصري، بعدما أحرز هدف بعد 20 ثانية في مرمى أبو رواش بالجولة الماضية.

وكان لؤي سيد يرتدي القميص رقم 10 في صفوف فريقه منشية البكاري.

اتحاد الكرة ينعى اللاعب لؤي رجب سيد

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، على نعي اللاعب، من خلال الحساب الرسمي للاتحاد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

"ينعى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب لؤي رجب سيد لاعب مركز شباب البكاري، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أقرأ أيضًا:

"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندر للتعاقد مع لاعب الزمالك