مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: "أول مرة في حياتي أشوف النادي بهذه الحالة"

كتب : محمد خيري

04:33 م 25/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك (6)
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك (8)
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك (5)
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (1)
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد علاء عبد الغني، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يمر بمرحلة صعبة فنيًا وإداريًا، مشددًا على حاجة النادي للتعاقد مع مدير فني أجنبي قادر على إعادة التوازن للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الغني، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي، المذاع عبر راديو «ميجا إف إم»، إن الزمالك اضطر للاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة الأخيرة بسبب إيقاف القيد، موضحًا أن المدرب الأجنبي غالبًا ما يفضل التعاقد مع لاعبين جدد، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تهميش عناصر الناشئين.

وأضاف: "لأول مرة في حياتي أشوف نادي الزمالك بالحالة دي»، معربًا عن أمله في التعاقد مع مدير فني أجنبي مميز، يمتلك القدرة على توظيف اللاعبين الشباب، مستشهدًا بتجربة البرتغالي فيريرا، التي توّج خلالها الزمالك بلقب الدوري بالاعتماد على مجموعة من الناشئين".

وتطرق عبد الغني للحديث عن مواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل الحالة الفنية المتراجعة التي يمر بها الفريق الأبيض حاليًا، معربًا عن تمنياته بخروج الزمالك سريعًا من هذه المرحلة الصعبة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك علاء عبد الغني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
زووم

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
تبدأ من 650 جنيه.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيه.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
حوادث وقضايا

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
"انفجار حارة قارون".. إصابة سودانيين بحروق في السيدة زينب
حوادث وقضايا

"انفجار حارة قارون".. إصابة سودانيين بحروق في السيدة زينب
بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة
زووم

بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي