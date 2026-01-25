نجم الزمالك السابق: "أول مرة في حياتي أشوف النادي بهذه الحالة"

أكد علاء عبد الغني، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يمر بمرحلة صعبة فنيًا وإداريًا، مشددًا على حاجة النادي للتعاقد مع مدير فني أجنبي قادر على إعادة التوازن للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الغني، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي، المذاع عبر راديو «ميجا إف إم»، إن الزمالك اضطر للاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة الأخيرة بسبب إيقاف القيد، موضحًا أن المدرب الأجنبي غالبًا ما يفضل التعاقد مع لاعبين جدد، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تهميش عناصر الناشئين.

وأضاف: "لأول مرة في حياتي أشوف نادي الزمالك بالحالة دي»، معربًا عن أمله في التعاقد مع مدير فني أجنبي مميز، يمتلك القدرة على توظيف اللاعبين الشباب، مستشهدًا بتجربة البرتغالي فيريرا، التي توّج خلالها الزمالك بلقب الدوري بالاعتماد على مجموعة من الناشئين".

وتطرق عبد الغني للحديث عن مواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل الحالة الفنية المتراجعة التي يمر بها الفريق الأبيض حاليًا، معربًا عن تمنياته بخروج الزمالك سريعًا من هذه المرحلة الصعبة.