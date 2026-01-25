مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بعد إعلان الأهلي.. موعد ارتداء حمزة عبدالكريم تيشرت برشلونة رسميا

كتب : محمد خيري

12:52 م 25/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)_13
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)_12
  • عرض 13 صورة
    إصابة حمزة عبد الكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)_10
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)_6
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)_7
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)_8
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)_5
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)_4
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)_3
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)_2
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)_9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة إسبانية عن اقتراب انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى صفوف برشلونة، بعد إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة خلال الساعات الماضية.

وذكرت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم قام بتوديع زملائه داخل النادي الأهلي، تمهيدًا لسفره إلى إسبانيا خلال الأسبوع المقبل، من أجل الانضمام إلى الفريق الرديف لنادي برشلونة.

وأوضحت التقارير أن الأهلي وافق بشكل رسمي على العرض المقدم من النادي الكتالوني، حيث جرى الانتهاء من كافة الاتفاقات الخاصة بالانتقال، في الوقت الذي يعمل فيه اللاعب حاليًا على استكمال إجراءات السفر والأوراق اللازمة.

وفي هذا السياق، كان وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن الموافقة على عرض برشلونة للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللاعب الكروية، وفرصة مميزة لتطوره خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم الأهلي النادي الأهلي برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج
علاقات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
زووم

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
فور ظهورها.. رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة 2026
مدارس

فور ظهورها.. رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة 2026
جلسة عرفية انتهت بجثة محروقة.. كيف قتل ضحية الإسكندرية بزجاجة بنزين؟
أخبار المحافظات

جلسة عرفية انتهت بجثة محروقة.. كيف قتل ضحية الإسكندرية بزجاجة بنزين؟
"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان
نصائح طبية

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لمعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش