بعد إعلان الأهلي.. موعد ارتداء حمزة عبدالكريم تيشرت برشلونة رسميا

كشفت صحيفة إسبانية عن اقتراب انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى صفوف برشلونة، بعد إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة خلال الساعات الماضية.

وذكرت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم قام بتوديع زملائه داخل النادي الأهلي، تمهيدًا لسفره إلى إسبانيا خلال الأسبوع المقبل، من أجل الانضمام إلى الفريق الرديف لنادي برشلونة.

وأوضحت التقارير أن الأهلي وافق بشكل رسمي على العرض المقدم من النادي الكتالوني، حيث جرى الانتهاء من كافة الاتفاقات الخاصة بالانتقال، في الوقت الذي يعمل فيه اللاعب حاليًا على استكمال إجراءات السفر والأوراق اللازمة.

وفي هذا السياق، كان وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن الموافقة على عرض برشلونة للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللاعب الكروية، وفرصة مميزة لتطوره خلال المرحلة المقبلة.