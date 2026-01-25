مباريات الأمس
بقيادة محمود الخطيب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

06:39 ص 25/01/2026
نشر أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لرئيس النادي الأهلي.

وشارك أحمد دويدار عبر خاصية "الستوري" خلال حسابه صورة لرئيس نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب.

وعلق دويدار على الصورة قائلا: "كل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب لتدخلها في أزمة رمضان صبحي، موقف لاينسى".

وقدم النادي الأهلي الدعم القانوني للاعب رمضان صبحي، وتولي النادي الأهلي الدفاع عن اللاعب في قضية تزوير محرر رسمي بمعهد أبو النمرس.

