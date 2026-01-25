أول تعليق من دونجا بعد إيقاف تنفيذ حكم رمضان صبحي

كشفت الإعلامية سهام صالح عن اقتراب حل ملف اللاعب محمود بنتايج داخل نادي الزمالك، بعد تعهد رجل أعمال بسداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعب ووكيله.

وأوضحت سهام في تصريحات تلفزيونية أن من المنتظر تحويل مبلغ 200 ألف يورو خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يمهد الطريق لعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية.

وأضافت أن بنتايج سيعود مباشرة إلى التدريبات عقب مواجهة الزمالك المقبلة أمام المصري، حال إتمام عملية التحويل بنجاح.

وأشارت إلى أن الجلسة التي جمعت إدارة النادي بوكيل اللاعب شهدت أجواء إيجابية، مع وجود تفهّم متبادل من جميع الأطراف، لافتة إلى أن اللاعب ينتظر فقط الانتهاء من الإجراءات المالية من أجل استئناف مشاركته في التدريبات بشكل رسمي