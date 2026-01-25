مباريات الأمس
200 ألف يورو تفتح الباب أمام عودة بنتايج لتدريبات الزمالك.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

02:55 ص 25/01/2026
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك مع زوجته
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف بنتايك (6)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف بنتايك (11)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف بنتايك (10)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف بنتايك (7)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف بنتايك (9)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف بنتايك (8)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف بنتايك (6)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف بنتايك (3)

كشفت الإعلامية سهام صالح عن اقتراب حل ملف اللاعب محمود بنتايج داخل نادي الزمالك، بعد تعهد رجل أعمال بسداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعب ووكيله.

وأوضحت سهام في تصريحات تلفزيونية أن من المنتظر تحويل مبلغ 200 ألف يورو خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يمهد الطريق لعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية.

وأضافت أن بنتايج سيعود مباشرة إلى التدريبات عقب مواجهة الزمالك المقبلة أمام المصري، حال إتمام عملية التحويل بنجاح.

وأشارت إلى أن الجلسة التي جمعت إدارة النادي بوكيل اللاعب شهدت أجواء إيجابية، مع وجود تفهّم متبادل من جميع الأطراف، لافتة إلى أن اللاعب ينتظر فقط الانتهاء من الإجراءات المالية من أجل استئناف مشاركته في التدريبات بشكل رسمي

محمود بنتايك محمود بنتايك صور زوجة محمود بنتايك الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام