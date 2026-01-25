قلة أدب... حلمي طولان ينتقد موقف تعرض له محمد صلاح بعد أمم أفريقيا

نفى حلمي طولان نجم الزمالك الأسبق، بشكل قاطع الأنباء التي ترددت حول تمنيه خسارة منتخب مصر بدافع خلافات شخصية مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وشدد طولان في تصريحات تلفزيونية على أن ما يثار في هذا الشأن يفتقر للمنطق، واصفاً تلك الاتهامات بأنها ناتجة عن تفكير مريض، ولا تعكس حقيقة موقفه من المنتخب الوطني.

وأوضح طولان أن منتخب مصر كان يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق نتائج أفضل خلال مشواره، إلا أن ما تحقق يعد مقبولاً إلى حد ما في ظل الظروف المحيطة.

وأشاد طولان بأداء الفراعنة أمام منتخب كوت ديفوار، معتبراً أن تلك المباراة تعد الأفضل للمنتخب في عهد حسام حسن من الناحية الخططية والتنظيمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه كان يفضل عدم الاعتماد على الخطة نفسها خلال مواجهة السنغال.