"لاعب الفريق".. مصدر يكشف لمصراوي سبب إيقاف قيد نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سبب قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد الفارس الأبيض للمرة العاشرة، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إيقاف قيد الزمالك جاء بسبب المستحقات المتأخرة، لدى النادي لصالح فريق أولكساندريا الأوكراني، نظير انتقال خوان بيزيرا للفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأضاف: "النادي الأوكراني لديه مستحقات متأخرة من قيمة الصفقة تصل إلى 800 ألف دولار".

وكان الزمالك تعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أولكساندريا الأوكراني، بعقد لمدة 4 سنوات.

