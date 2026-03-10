مباريات الأمس
اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة نهائي كأس مصر موسم 2025-2026

كتب : يوسف محمد

03:54 م 10/03/2026

كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري، موعد مباراة نهائي كأس مصر الموسم الحالي 2025-2026.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري 2025-2026، يوم 10 مايو المقبل على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

موعد مباراة نصف نهائي الكأس

ويذكر أن مباراة نصف نهائي كأس مصر، ستقام يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل، بين إنبي والفائز من مباراة بتروجيت وبيراميدز، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد "القاهرة الدولي".

وسيلاقي فريق زد في مباراة نصف النهائي الأخرى الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، يوم 18 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بطل النسخة الماضية من الكأس

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ويذكر أن نادي الزمالك ودع لقب النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، بعدما تلقى الهزيمة على يد فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

كأس مصر نادي الزمالك

