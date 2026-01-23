مباريات الأمس
حقيقة صور مشتريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.. مصدر يوضح لمصراوي

كتب : نهي خورشيد

09:45 م 23/01/2026
    مشتريات منتخب مصر
    منتخب مصر
    لاعبي منتخب مصر (7) (1)
    لاعبي منتخب مصر (19) (1)
    لاعبي منتخب مصر (10) (1)
    لاعبي منتخب مصر (18) (1)
    مران منتخب مصر (4) (1)
    مران منتخب مصر (6) (1)
    مران منتخب مصر (5) (1)

كشف مصطفى أبو زهرة عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تظهر مشتريات بعثة الفراعنة من المغرب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وقال أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بالطبع هذا غير صحيح، فالصور ليست حقيقية".

وأضاف:"من الواضح أنها مجرد كراتين تحتوي على معدات أو مهمات، وليست عمليات تسوق على الإطلاق".

وكان منتخب مصر سقط أمام نظيره النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، لـ يفقد الفراعنة فرصة حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما خسر أيضاً المنافسة على اللقب عقب الهزيمة من السنغال بهدف دون رد جاء بتوقيع النجم ساديو ماني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصطفي أبو زهرة الاتحاد المصري لكرة القدم مشتريات بعثة الفراعنة كأس الأمم الأفريقية

