حقيقة صور مشتريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.. مصدر يوضح لمصراوي

كشف مصطفى أبو زهرة عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تظهر مشتريات بعثة الفراعنة من المغرب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وقال أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بالطبع هذا غير صحيح، فالصور ليست حقيقية".

وأضاف:"من الواضح أنها مجرد كراتين تحتوي على معدات أو مهمات، وليست عمليات تسوق على الإطلاق".

وكان منتخب مصر سقط أمام نظيره النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، لـ يفقد الفراعنة فرصة حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما خسر أيضاً المنافسة على اللقب عقب الهزيمة من السنغال بهدف دون رد جاء بتوقيع النجم ساديو ماني.