دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

"بعد هزيمة الأهلي".. جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2025-2026

كتب : يوسف محمد

12:37 ص 10/03/2026
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة أمام فريق طلائع الجيش أمس الإثنين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهم،ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وفي المقابل، تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

وبنتائج مباريات الأمس، يستمر المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيما رفع بيراميدز ريده إلى النقطة رقم 43 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك، 19 مباراة، 43 نقطة
2- بيراميدز، 20 مباراة، 43 مباراة
3- الأهلي، 20 مباراة، 40 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا، 20 مباراة، 38 نقطة
5- المصري، 19 مباراة، 32 نقطة
6- سموحة، 20 مباراة، 31 نقطة
7- وادي دجلة، 20 مباراة، 29 نقطة
8- إنبي، 19 مباراة، 27 نقطة
9- البنك الأهلي، 20 مباراة، 26 نقطة
10- زد، 19 مباراة، 26 نقطة
11- الجونة، 19 مباراة، 25 نقطة
12- بتروجيت، 20 مباراة، 25 نقطة
13- مودرن سبورت، 19 مباراة، 23 نقطة
14، طلائع الجيش، 20 مباراة، 22 نقطة
15- الاتحاد السكندري، 20 مباراة، 20 نقطة
16- غزل المحلة، 20 مباراة، 19 نقطة
17- المقاولون العرب، 20 مباراة، 18 نقطة
18- حرس الحدود، 20 مباراة، 17 نقطة
19- كهرباء الإسماعيلية، 20 مباراة، 16 نقطة
20- فاركو، 20 مباراة، 15 نقطة
21- الإسماعيلي، 20 مباراة، 11 نقطة

"مفيش أمل".. هجوم قوي من أحمد شوبير على مجلس إدارة الأهلي بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري

