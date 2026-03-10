"مركز شباب".. انتقادات قوية من إبراهيم سعيد للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماع مع المدرب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق في الساعات المقبلة، لمعرفة أسباب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي، تعرض للهزيمة أمس أمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

اجتماع الخطيب وتوروب

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سيجتمع خلال الساعات المقبلة مع ياس توروب لمعرفة أسباب تراجع المستوى".

وأضاف: "الخطيب سيبلغ المدير الفني أن هناك حالة غضب كبيرة، من كل المسؤولين وكذلك الجماهير، بسبب الأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق في الفترة الماضية".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم 15 مارس الجاري في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 21 من الشهر ذاته، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

