علق ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هزيمة الفريق أمس أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المارد الأحمر تلقى الهزيمة أمس أمام طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد "الكلية الحربية".

تصريحات توروب بعد الهزيمة من طلائع الجيش

وقال توروب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "تحدث مع اللاعب قبل المباراة عن أهمية الفوز ولن أبحث عن أعذار للهزيمة، وأخبرت اللاعبين أنني من أتحمل الهزيمة في مباراة الأمس".

وأضاف: "نجحنا في تقديم شوط أول مميز وصناعة العديد من الفرص، لكن الشوط الثاني لم يكن على نفس المستوى والمنافس نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وسجل الهدف الثاني، خاصة وأننا لم نكن منظمين بالقدر الكافي".

وتابع: "الجماهير غير راضية عن الأداء الذي يقدمه الفريق ونحن أيضًا كذلك، خاصة وأن المباراة كانت في غاية الأهمية بالنسبة لنا وكانت ستحسن من موقفنا في الدوري بشكل كبير".

واختتم توروب تصريحاته: "يجب علينا أن نعترف أن هناك أخطاء وتقصير من جانبنا، للعمل من أجل العودة للطريق الصحيح سريعا".

