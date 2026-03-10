هل تسببت مباراة الأهلي في نقل مران الزمالك؟.. التفاصيل كاملة

يستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 15.

وقرر الجهاز الفني لنادي نادي الزمالك تعديل موعد مران الفريق أمس الإثنين، ليُقام في الفترة الصباحية بدلًا من المساء، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة نادي إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عن المباريات المؤجلة من الجولة 15.

وأوضح مصدر مطلع أن السبب وراء هذا التغيير يعود إلى استضافة ملعب استاد الكلية الحربية لمباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش، أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة نفسها.

نقل مران الزمالك لملعب المقاولون

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مران الزمالك على الملعب ذاته، لضمان تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بمباراة الأهلي، ما دفع الجهاز الفني لنقل المران إلى ملعب استاد المقاولون العرب لتجنب أي تعارض وضمان انتظام التدريبات قبل لقاء إنبي.