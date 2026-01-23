مباريات الأمس
ظهور الصفقة الجديدة.. تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

كتب : هند عواد

04:58 م 23/01/2026 تعديل في 04:58 م
    الأهلي وطلائع الجيش
    الأهلي وطلائع الجيش
    الأهلي وطلائع الجيش
    الأهلي وطلائع الجيش
    الأهلي وطلائع الجيش
    الأهلي وطلائع الجيش
    الأهلي وطلائع الجيش

أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي، أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة، مروان عثمان، الذي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – مروان عثمان - تريزيجيه

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، يليه يانج أفريكانز بنفس عدد النقاط، وفي المركز الثالث يأتي الجيش الملكي المغربي ويليه شبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز الأهلي ويانج أفريكانز

