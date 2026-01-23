ظهور الصفقة الجديدة.. تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

لن يسبح أحد في حارته.. اتحاد الغوص يكرم يوسف عبد الملك في بطولة الجمهورية

"مابهربش".. أول تعليق لمحمد السيد بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي، أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة، مروان عثمان، الذي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – مروان عثمان - تريزيجيه

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، يليه يانج أفريكانز بنفس عدد النقاط، وفي المركز الثالث يأتي الجيش الملكي المغربي ويليه شبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

اقرأ أيضًا:

انفراجة مالية.. تحركات مكثفة في الزمالك لتهدئة الأجانب والمحليين

هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد

إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم