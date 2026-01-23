أبرزهم كهربا.. 7 لاعبين بدون نادٍ في الدوري المصري
كتب : محمد عبد الهادي
مع انطلاق الميركاتو الشتوي، يبرز أكثر من لاعب بدون نادٍ يتصدرهم لاعب النادي الأهلي السابق محمود كهربا.
ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين أصحاب الجنسيات المصرية وبدون نادٍ كالتالي:
محمود كهربا: آخر محطاته القادسية الكويتي
محمد عبدالغني: آخر محطاته غزل المحلة
محمود متولي: آخر محطاته الاتحاد السكندري
أيمن أشرف : آخر محطاته البنك الأهلي
عبدالرحمن رشدان: آخر محطاته الأهلي
محمد فاروق : آخر محطاته حرس الحدود
محمد بسيوني: آخر محطاته حرس الحدود3
