أبرزهم كهربا.. 7 لاعبين بدون نادٍ في الدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

07:51 ص 23/01/2026
    كهربا
    محمد عبدالغني
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (10)
    محمد عبد الغني لاعب الزمالك (7)
    عبد الرحمن رشدان لاعب الأهلي المعار إلى مودرن سبورت (3)
    محمود عبدالمنعم كهربا
    عبد الرحمن رشدان لاعب الأهلي المعار إلى مودرن سبورت (7)
    عبد الرحمن رشدان لاعب الأهلي المعار إلى مودرن سبورت (5)
    محمود كهربا بقميص الأهلي
    محمود متولي مدافع الأهلي السابق 1
    محمود كهربا
    محمود متولي ينضم إلى الاتحاد السكندري
    أيمن أشرف (3)
    أيمن أشرف
    أيمن أشرف
    ايمن اشرف
    البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أيمن أشرف
    أيمن أشرف

مع انطلاق الميركاتو الشتوي، يبرز أكثر من لاعب بدون نادٍ يتصدرهم لاعب النادي الأهلي السابق محمود كهربا.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين أصحاب الجنسيات المصرية وبدون نادٍ كالتالي:

محمود كهربا: آخر محطاته القادسية الكويتي

محمد عبدالغني: آخر محطاته غزل المحلة

محمود متولي: آخر محطاته الاتحاد السكندري

أيمن أشرف : آخر محطاته البنك الأهلي

عبدالرحمن رشدان: آخر محطاته الأهلي

محمد فاروق : آخر محطاته حرس الحدود

محمد بسيوني: آخر محطاته حرس الحدود3

7 لاعبين بدون نادٍ في الدوري المصري الدوري المصري الأهلي محمود كهربا

