جميع المباريات

"لم يوافق عليها أي ناد في العالم".. مدرب الأهلي ينتقد لعب مباراة كأس مصر دون الدوليين

كتب : هند عواد

04:28 م 22/01/2026
تحدث ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مواجهة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها في السادسة مساء غدا الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه سعيدا بعودة اللاعبين الدوليين.

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز: "سعيد لعودتي للمؤتمر الصحفي ومعي اللاعبين الدوليين، لأن الـ7 أسابيع الماضية كان يشارك معي 15 لاعبا من الشباب، واستغللنا الوقت لمنحهم فرصة للمشاركة في بطولة كأس العاصمة والتعرف على إمكانياتهم".

وأضاف: "لكن ما حدث الفترة الماضية أنني وجدت شيئا غير عادل بالمرة، لأنني ألعب في بطولة مثل كأس مصر، من دون 17 لاعبا لوجودهم مع منتخبات بلادهم، لا أتذكر أنه يوجد أي ناد في العالم يوافق يلعب مباراة مهمة في بطولة مهمة مثل الكأس من غير هذا العدد الكبير من اللاعبين الأساسيين".

واختتم: "لكن حاليا هذا أصبح ماضي ونتطلع للمستقبل والمباراة المقبلة، لدينا لقاء مهم أمام منافس لديه 4 نقاط، نفس عدد النقاط التي نمتلكها، في المجموعة والفوز سيضعنا في الطريق الصحيح، نعم لم يكن لدينا الوقت الكافي منذ عودة الدوليين، لكننا رأيناهم في الملعب أمس، وأعطوني انطباعا بأنهم لديهم دوافع قوية، وأتمنى أن نعود لنفس الحالة التي كنا عليها قبل فترة المنتخب، ونعود لطريق الانتصارات".

ييس توروب مدرب الأهلي الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز

