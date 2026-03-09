مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثوانٍ قليلة كان كافيًا لإثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. المشهد أظهر شخصًا يعتدي على آخر في أحد شوارع الجيزة، ما دفع كثيرين للتساؤل حول حقيقة الواقعة وظروفها.

لكن خلف تلك اللقطات السريعة كانت هناك قصة مختلفة كشفتها التحريات الأمنية لاحقًا. فور رصد الفيديو المتداول، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص المقطع والبحث عن ملابساته.

ورغم عدم تلقي أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، نجحت التحريات في تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، وتبين أنه يعمل منادي سيارات ويقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

خلال التحقيقات، أوضح المتهم أن الواقعة بدأت بخلاف بسيط مع قائد سيارة حاول إيقاف مركبته في المكان الذي يعمل فيه مناديًا للسيارات.

خلاف سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية، قبل أن تتطور الأجواء إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين في الشارع قبل أم ينتهى الموقف سريعًا دون إصابات بين الطرفين.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد ضبط المتهم واستجوابه.