المتحدث العسكري الإسرائيلي: هاجمنا 6 مطارات في أنحاء إيران منذ بدء الحرب

كتب : وكالات

09:03 م 09/03/2026

إسرائيل تستهدف فندقا في بيروت

قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن حالياً هجوما قويا على إيران.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات كبيرة ضد حزب الله تشمل قوات قوات الرضوان.
وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال ضرب 35 برجاً سكنيا في بيروت، مشيراً إلى أن التوغلات في لبنان تتيح حماية البلدات الشمالية.
أشار المتحدث الإسرائيلي،إلى أن إسرائيل هاجمت 6 مطارات في أنحاء إيران منذ بدء الحرب، مؤكداً أن التهديد لا يزال قائماً رغم امتلاك إسرائيل أفضل منظومة دفاع جوي في العالم.

