تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولته التفقدية بمدينة طابا، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد حسن، رئيس المدينة، لمتابعة وضع مياه الشرب في المدينة ومستوى عمل محطات التحلية.

تفقد محطة التحلية الجديدة

وشملت الجولة تفقد محطة تحلية مياه البحر الجديدة، حيث كان في استقبال المحافظ المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، التي قدمت شرحًا وافيًا عن تشغيل المحطة وقدرتها الإنتاجية.

شرح مفصل عن مراحل تحلية المياه

وأوضحت المهندسة أن المحطة تعمل بطاقة 500 متر مكعب يوميًا، وتضم مبنى للمهندسين والعمال، مبنى طلمبات، خزانات المياه المنتجة، مبنى المولد، مبنى خدمة الفلاتر، وفلاتر رملية عالية الجودة.

وتعمل المحطة بتقنيات متطورة لتحلية مياه البحر، بدءًا من سحب المياه المالحة، مرورًا بفلتر الترشيح الابتدائي، وحقن الكلور الأولي، وحقن مانع الترسيب، ثم المرور بفلتر التقنية الدقيقة، مضخة الضغط العالي، أغشية التحلية، وصولًا إلى خزان المياه المنتجة، ثم مرحلة حقن الكلور النهائي وكربونات الصوديوم قبل ضخ المياه للمدينة.

دراسة لمضاعفة إنتاج المياه

وأشارت إلى أنه جرى إعداد دراسة لمضاعفة كميات المياه المنتجة، من خلال مد خط مواسير بولي إيثلين بطول 1.5 كيلومتر، وعدد من المواسير الحديدية لحماية الخطوط من آثار السيول، إضافة إلى إنشاء غرف ربط وغرف غسيل وغرفة هواء، بتكلفة إجمالية تتخطى 25 مليون جنيه.

وأكدت أن مدينة طابا لا تعاني من نقص في مياه الشرب، وأن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز الأمن المائي للمدينة.

وضع محطات المياه بالمدينة

يذكر أن مدينة طابا تضم محطتين لتحلية مياه البحر، إحداهما تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بتكلفة 350 مليون جنيه، وتشمل مأخذ بحري وخطوط ناقلة إلى البيارة الرئيسية، إضافة إلى خطوط مياه إضافية بطاقة 5 آلاف متر مكعب قابلة للتوسع إلى 10 آلاف متر مكعب لتغذية المدينة والمحطة القديمة.