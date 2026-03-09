إعلان

محافظ جنوب يتابع موقف ضخ مياه الشرب لمدينة طابا (صور)

كتب : رضا السيد

05:25 م 09/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تفقد المحافظ للمحطة
  • عرض 5 صورة
    المحافظ يستمع لآلية عمل المحطة
  • عرض 5 صورة
    متابعة عمل المحطة
  • عرض 5 صورة
    محطة التحلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولته التفقدية بمدينة طابا، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد حسن، رئيس المدينة، لمتابعة وضع مياه الشرب في المدينة ومستوى عمل محطات التحلية.

تفقد محطة التحلية الجديدة

وشملت الجولة تفقد محطة تحلية مياه البحر الجديدة، حيث كان في استقبال المحافظ المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، التي قدمت شرحًا وافيًا عن تشغيل المحطة وقدرتها الإنتاجية.

شرح مفصل عن مراحل تحلية المياه

وأوضحت المهندسة أن المحطة تعمل بطاقة 500 متر مكعب يوميًا، وتضم مبنى للمهندسين والعمال، مبنى طلمبات، خزانات المياه المنتجة، مبنى المولد، مبنى خدمة الفلاتر، وفلاتر رملية عالية الجودة.
وتعمل المحطة بتقنيات متطورة لتحلية مياه البحر، بدءًا من سحب المياه المالحة، مرورًا بفلتر الترشيح الابتدائي، وحقن الكلور الأولي، وحقن مانع الترسيب، ثم المرور بفلتر التقنية الدقيقة، مضخة الضغط العالي، أغشية التحلية، وصولًا إلى خزان المياه المنتجة، ثم مرحلة حقن الكلور النهائي وكربونات الصوديوم قبل ضخ المياه للمدينة.

دراسة لمضاعفة إنتاج المياه

وأشارت إلى أنه جرى إعداد دراسة لمضاعفة كميات المياه المنتجة، من خلال مد خط مواسير بولي إيثلين بطول 1.5 كيلومتر، وعدد من المواسير الحديدية لحماية الخطوط من آثار السيول، إضافة إلى إنشاء غرف ربط وغرف غسيل وغرفة هواء، بتكلفة إجمالية تتخطى 25 مليون جنيه.
وأكدت أن مدينة طابا لا تعاني من نقص في مياه الشرب، وأن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز الأمن المائي للمدينة.

وضع محطات المياه بالمدينة

يذكر أن مدينة طابا تضم محطتين لتحلية مياه البحر، إحداهما تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بتكلفة 350 مليون جنيه، وتشمل مأخذ بحري وخطوط ناقلة إلى البيارة الرئيسية، إضافة إلى خطوط مياه إضافية بطاقة 5 آلاف متر مكعب قابلة للتوسع إلى 10 آلاف متر مكعب لتغذية المدينة والمحطة القديمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء محطة التحلية مياه الشرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم
دراما و تليفزيون

مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
أخبار المحافظات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا
اقتصاد

عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا
بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
أخبار مصر

بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
سلي صيامك: مدن يعيش سكانها بدون توقيت.. كيف ولماذا؟
رمضان ستايل

سلي صيامك: مدن يعيش سكانها بدون توقيت.. كيف ولماذا؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة