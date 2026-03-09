إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي يُعلن اغتيال قائد وحدة نصر في حزب الله

كتب : محمد أبو بكر

05:19 م 09/03/2026

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل اغتالت قائد وحدة نصر في حزب الله.

وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب أمام حزب الله، بل ستستغل الفرصة لضربه وتكبيده أثمانًا باهظة.

وأوضح الوزير أن هذه اللحظة تمثل فرصة لإحلال الأمن بشكل عظيم وفق قوله.

يذكر أن أعلن حزب الله، استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية، بصلية صاروخية.

وقال الحزب، في بيان الاثنين، إن الاستهداف؛ جاء ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، إضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف الحزب: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:30 من عصر اليوم الإثنين 09/03/2026 قوة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخيّة.

يسرائيل كاتس إسرائيل حزب الله

مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم
عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا
بسبب توقف الطيران.. أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج يستغيثون لوزير
"هذه لعبة قذرة".. الحبتور يجدد هجومه اللاذع على إدارة ترامب
حلم "الثانوية" انتهي بكابوس| 480 من طلاب السودان ضحية نصب.. ما القصة؟
