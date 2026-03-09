وزير الدفاع الإسرائيلي يُعلن اغتيال قائد وحدة نصر في حزب الله

قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل اغتالت قائد وحدة نصر في حزب الله.

وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب أمام حزب الله، بل ستستغل الفرصة لضربه وتكبيده أثمانًا باهظة.

وأوضح الوزير أن هذه اللحظة تمثل فرصة لإحلال الأمن بشكل عظيم وفق قوله.

يذكر أن أعلن حزب الله، استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية، بصلية صاروخية.

وقال الحزب، في بيان الاثنين، إن الاستهداف؛ جاء ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، إضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف الحزب: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:30 من عصر اليوم الإثنين 09/03/2026 قوة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخيّة.