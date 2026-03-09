إيران تُطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة

أعلن التلفزيون الإيراني، عن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

كان أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده لا تعتذر عن دفاعها عن إيران، مؤكدًا أنه لا يوجد عداء مع أي طرف في المنطقة.

وأضاف "بقائي"، أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فُسرت بشكل خاطئ، موضحًا أنه أكد على الرد على أي مصدر اعتداء.

وأوضح أن القوانين لا تتيح لأي دولة منح أراضيها لدولة أخرى من أجل الاعتداء على دولة ثالثة.