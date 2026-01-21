مباريات الأمس
الظهور الأول لأفشة.. الاتحاد السكندري يخسر بثلاثية أمام سيراميكا كليوباترا

كتب : محمد الميموني

09:43 م 21/01/2026

الاتحاد السكندري

كتب - محمد الميموني:

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الدوري المصري تألق ثنائي الأهلي المعار محمد مجدى أفشة ومحمد عبد الله مع أنديتهم الجديدة.

وسجل محمد مجدى أفشة المعار للاتحاد السكندري في أول ظهور له مع الفريق هدف التعادل في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة ال٣٣ من عمر المباراة.

بينما سجل محمد عبدالله لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الثالث في أول ظهور له مع الفريق في الدقيقة ال٨٠ من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة ٣ - ١.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العشرين برصيد ٨ نقاط.

