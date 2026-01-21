زد يفوز على المصري ويتأهل إلى دور الـ8 من كأس مصر

حقق فريق زد فوزًا هامًا على نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ال١٦ من بطولة كأس مصر.

وفاز فريق زد على نظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة ٥ - ٤.

وتأهل فريق زد إلى دور ال٨ من بطولة كأس مصر بعد الفوز المستحق على نظيره فريق المصري البورسعيدي.

ويلاقي فريق زد، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، نظيره حرس الحدود، في مباراة مرتقبة بينهما.