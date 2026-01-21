مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

29 16
20:00

زامبيا

جميع المباريات

إعلان

زد يفوز على المصري ويتأهل إلى دور الـ8 من كأس مصر

كتب : محمد الميموني

08:42 م 21/01/2026 تعديل في 08:43 م

زد يفوز على المصري ويتأهل إلى دور الـ8 من كأس مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق زد فوزًا هامًا على نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ال١٦ من بطولة كأس مصر.

وفاز فريق زد على نظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة ٥ - ٤.

وتأهل فريق زد إلى دور ال٨ من بطولة كأس مصر بعد الفوز المستحق على نظيره فريق المصري البورسعيدي.

ويلاقي فريق زد، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، نظيره حرس الحدود، في مباراة مرتقبة بينهما.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري البورسعيدي زد بطولة كأس مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
رياضة محلية

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام