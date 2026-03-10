منتخب زامبيا يستدعي باسكال فيري من بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الزامبي لكرة القدم باستدعاء الجناح الشاب باسكال فيري للانضمام إلى صفوف منتخب زامبيا خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وأوضح الخطاب أن منتخب زامبيا سيشارك في بطولة ودية تستضيفها بوتسوانا، بمشاركة منتخبات زامبيا وبوتسوانا ومالاوي وزيمبابوي، في تجمع مارس الحالي.

ويُذكر أن باسكال فيري انضم إلى صفوف بيراميدز قادمًا من زيسكو، ليكون أحد أبرز المواهب الشابة التي تعزز صفوف الفريق، الذي يسعى للحفاظ على قوته في المنافسات المحلية والقارية.