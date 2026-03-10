مباريات الأمس
منتخب زامبيا يستدعي باسكال فيري من بيراميدز

كتب : محمد خيري

02:39 م 10/03/2026

فريق بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الزامبي لكرة القدم باستدعاء الجناح الشاب باسكال فيري للانضمام إلى صفوف منتخب زامبيا خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وأوضح الخطاب أن منتخب زامبيا سيشارك في بطولة ودية تستضيفها بوتسوانا، بمشاركة منتخبات زامبيا وبوتسوانا ومالاوي وزيمبابوي، في تجمع مارس الحالي.

ويُذكر أن باسكال فيري انضم إلى صفوف بيراميدز قادمًا من زيسكو، ليكون أحد أبرز المواهب الشابة التي تعزز صفوف الفريق، الذي يسعى للحفاظ على قوته في المنافسات المحلية والقارية.

بيراميدز باسكال فيري منتخب زامبيا

