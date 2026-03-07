قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن 3 مسؤولين أمنيين عراقيين، السبت، إن صاروخا سقط بشكل مباشر على مهبط طائرات الهليكوبتر الواقع داخل مجمع السفارة الأمريكية ببغداد.

وأكد المسؤولون، أن استهداف السفارة الأمريكية ببغداد لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، في حين امتنع متحدث باسم السفارة عن التعليق الرسمي حول الحادثة.

رصد استهداف السفارة الأمريكية

سمع سكان العاصمة بغداد ومدينة أربيل أصوات تفعيل منظومات الدفاع الجوي وهي تعترض صواريخ أو طائرات مسيرة قادمة في سماء المنطقة.

استهداف السفارة الأميركية في بغداد وفشل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية C-RAM في التصدي لها

ويعد هذا الهجوم الجوي هو الأول الذي يتم الإبلاغ عنه ضد "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين منذ بدء المواجهة العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران.

سياق استهداف السفارة الأمريكية

وتأتي محاولة استهداف السفارة الأمريكية ببغداد ضمن سلسلة من عشرات الهجمات التي شنتها إيران والفصائل العراقية المتحالفة معها ضد القواعد والمنشآت الأمريكية منذ اندلاع الحرب.

وشمل التصعيد استهداف قواعد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية الناشطة في شمال العراق، مما يعكس اتساع رقعة العمليات العسكرية.