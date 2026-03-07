مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي لن تقدم أي عروض جديدة للاعب الوسط أليو ديانج، لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد صاحب الـ28 عاما مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، مما يعني أنه يحق له الرحيل عن الفريق بشكل مجاني بنهاية الموسم الحالي.

موقف الأهلي من تجديد عقد أليو ديانج

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لن نقدم أي عروض جديدة لأليو ديانج، من أجل تجديد عقده مع الفريق، بعدما قدمنا عرضا للاعب من قبل ولم يتم الرد علينا من قبل اللاعب".

وأضاف: "العرض السابق الذي تم تقديمه من النادي للاعب، وصل إلى مليون و600 ألف دولار في الموسم، قابلة للزيادة في كل موسم، لمدة 3 سنوات، لن نقدم غيره والأمر أصبح في يد اللاعب سواء وافق عليه أو رفضه فهذا أمر يخصه، خاصة وأننا قدرنا اللاعب ماليا بشكل كبير".

واختتم المصدر تصريحاته: "لا نعلم إذا كانت مفاوضات اللاعب مع فالنسيا فشلت أم لا، لكننا في كل الحالات لن نقدم عرض جديد ونرحب باستمراره ولكن بالتفاصيل التي وضعناها".

أرقام أليو ديانج مع الأهلي هذا الموسم 2025-2026

وشارك أليو ديانج مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد دون تقديم تمريرة حاسمة.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

