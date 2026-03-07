مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 0
17:15

جيرونا

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

- -
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده

كتب - مراسل مصراوي:

05:38 م 07/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 7 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 7 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 7 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي لن تقدم أي عروض جديدة للاعب الوسط أليو ديانج، لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد صاحب الـ28 عاما مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، مما يعني أنه يحق له الرحيل عن الفريق بشكل مجاني بنهاية الموسم الحالي.

موقف الأهلي من تجديد عقد أليو ديانج

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لن نقدم أي عروض جديدة لأليو ديانج، من أجل تجديد عقده مع الفريق، بعدما قدمنا عرضا للاعب من قبل ولم يتم الرد علينا من قبل اللاعب".

وأضاف: "العرض السابق الذي تم تقديمه من النادي للاعب، وصل إلى مليون و600 ألف دولار في الموسم، قابلة للزيادة في كل موسم، لمدة 3 سنوات، لن نقدم غيره والأمر أصبح في يد اللاعب سواء وافق عليه أو رفضه فهذا أمر يخصه، خاصة وأننا قدرنا اللاعب ماليا بشكل كبير".

واختتم المصدر تصريحاته: "لا نعلم إذا كانت مفاوضات اللاعب مع فالنسيا فشلت أم لا، لكننا في كل الحالات لن نقدم عرض جديد ونرحب باستمراره ولكن بالتفاصيل التي وضعناها".

أرقام أليو ديانج مع الأهلي هذا الموسم 2025-2026

وشارك أليو ديانج مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد دون تقديم تمريرة حاسمة.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"ينتظر الظهور".. مدرب برشلونة أتليتك يشيد بمستوى حمزة عبد الكريم

"الأزمة انتهت".. رئيس الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل إيقاف قيد النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليو ديانج النادي الأهلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام
جنة الصائم

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
رياضة محلية

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
كيف تحمي قلبك من الأمراض في رمضان؟.. 6 عادات يومية طبقها فورا
سفرة رمضان

كيف تحمي قلبك من الأمراض في رمضان؟.. 6 عادات يومية طبقها فورا
كُتل لهب ودخان كثيف.. صور تُوثق استهداف إسرائيل لمناطق سكنية في لبنان
شئون عربية و دولية

كُتل لهب ودخان كثيف.. صور تُوثق استهداف إسرائيل لمناطق سكنية في لبنان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان