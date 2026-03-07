كشف محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري لكرة القدم، تفاصيل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف قيد زعيم الثغر لمدة 3 فترات قيد.

وكان الاتحاد الدولي أعلن اليوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، إيقاف قيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات قيد بداية من اليوم السبت.

محمد سلامة يعلق على قرار إيقاف قيد الاتحاد

وقال محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري، في تصريحات صحفية: "أزمة القيد الموقعة على النادي من جانب الاتحاد الدولي انتهت منذ فترة، بعدما قامت إدارة النادي بسداد مستحقات أحد اللاعبين الأجانب بشكل كامل منذ شهور".

وأضاف: "إدارة النادي أنهت بالفعل الإجراءات المالية الخاصة باللاعب، وسيتم خلال الساعات القادمة تقديم المخالصة الرسمية إلى الاتحاد الدولي، تمهيدًا لرفع إيقاف القيد بصورة نهائية".

وتابع: "قيمة المستحقات التي كانت محل النزاع تعد بسيطة للغاية، وأن الملف تم حسمه بشكل شبه كامل منذ أيام، و لكن درجات التقاضي في الفيفا تجعل إيقاف القيد يظهر على الموقع الرسمي".

واختتم سلامة تصريحاته: "يتبقى فقط الانتهاء من الإجراءات الإدارية المعتادة داخل فيفا لاعتماد المخالصة، ورفع العقوبة رسميًا حرصا على استقرار النادي".

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد

وكان زعيم الثغر تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره الزمالك بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري "دوري نايل".

