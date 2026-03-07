إعلان

جيش الاحتلال: قصفنا 7500 قنبلة على إيران ونواصل استهداف حزب الله في لبنان"

كتب : عبدالله محمود

10:10 م 07/03/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أسقط 7500 قنبلة على إيران، مما ألحق الضرر بجميع قدراتها العسكرية.

وأوضح جيش الاحتلال أن السلاح الجوي الإسرائيلية استهدف أكثر من 150 منظومة دفاع جوية إيرانية ونجحت في إخراجها عن العمل.

قصف أكثر من 600 هدف تابع لحزب الله في لبنان

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعا للصناعات العسكرية الإيرانية يضم مواد متفجرة ومراكز لتصنيع صواريخ كروز، مؤكدًا أنه خلال الأيام الأربعة الأخيرة، قصف أكثر من 600 هدف تابع لحزب الله في لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يتوقف حتى يتم تجريد حزب الله من سلاحه في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن قواته تتقدم وتسيطر على مناطق في الجنوب اللبناني بهدف حماية بلدات الشمال.

قصف مقر مجلس الخبراء في إيران

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قام بقصف مقر مجلس الخبراء في إيران لمنعهم من اختيار قائد جديد يشرف على القوات المسلحة الإيرانية، مشيرًا إلى أن الحرب قد تستمر فترة طويلة، وأنهم سيواصلون تعميق ضرباتهم حتى إزالة التهديد الإيراني.

وفي سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة واسعة من الضربات التي تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران، وسيستمر في استهداف مقرات القيادة والسيطرة وكل قائد لهذا النظام في إيران.

إيران وأمريكا جنوب لبنان حزب الله إسرائيل الجيش الاسرائيلي

