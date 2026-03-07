مباريات الأمس
سيد عبد الحفيظ رئيسا لبعثة الأهلي في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

09:02 م 07/03/2026
    سيد عبد الحفيظ مع حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
    سيد عبد الحفيظ
    سيد عبد الحفيظ (3)
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
    سيد عبد الحفيظ (4)
    فرحة سيد عبد الحفيظ من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
    سيد عبد الحفيظ
    سيد عبد الحفيظ في عزاء والدة الحضري

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق، في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وذكر النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، تواصل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي، لترتيب كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة لتونس.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في الإياب، يوم 21 مارس أيضًا، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي في مختلف البطولات

وستكون مباراة المارد الأحمر القادمة أمام الترجي التونسي، هى المباراة رقم 25 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 24 مباراة من قبل.

وخلال 24 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات بمختلف البطولات وحضر التعادل في 7 لقاءات.

أقرأ أيضًا:

"في وجود مصطفى محمد".. نانت يتلقى الهزيمة أمام أنجيه بالدوري الفرنسي

ليفربول يجدد عقد نجم الفريق حتى 2031.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيد عبد الحفيظ الأهلي والترجي دوري أبطال أفريقيا

