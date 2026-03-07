"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز على مستقبل المرسى في الدوري

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق، في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وذكر النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، تواصل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي، لترتيب كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة لتونس.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في الإياب، يوم 21 مارس أيضًا، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي في مختلف البطولات

وستكون مباراة المارد الأحمر القادمة أمام الترجي التونسي، هى المباراة رقم 25 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 24 مباراة من قبل.

وخلال 24 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات بمختلف البطولات وحضر التعادل في 7 لقاءات.

