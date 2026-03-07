"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز على مستقبل المرسى في الدوري

غادر وفد من منتخب مصر الأول اليوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للوقوف على جميع الترتيبات الخاصة بترتيبات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

وفد اتحاد الكرة في الولايات المتحدة

ويضم وفد المنتخب المصري، الذي توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بقيادة محمد أبوالعلا، الذي يشارك في سلسلة من ورش العمل التخصصية للكوادر الطبية، بهدف الاطلاع على أحدث النظم والإجراءات الطبية المعتمدة عالمياً، وضمان تطبيقها بما يخدم سلامة اللاعبين ورفع كفاءتهم البدنية، بالإضافة إلى التنسيق الدقيق مع الجهات المعنية لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية.

كما يتضمن برنامج الزيارة الخاص بالوفد المصري، مجموعة من الجولات لمعرفة مقر إقامة المنتخب والملاعب ومواقع التدريب المقترحة، وضمان مطابقتها لأعلى المعايير المطلوبة.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه، أن سفر الوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، جاء لضمان أفضل درجات الجاهزية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتوفير بيئة مثالية للمنتخب قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

