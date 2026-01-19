"لتحديد بطل الدوري".. الغندور يكشف موعد جلسة الحكم في قضية بيراميدز

بعد إصابته ضد السنغال.. تقرير المنتخب يحسم موقف فتوح أمام المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطور جديد في قضية نادي بيراميدز المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، والخاصة بالمطالبة بلقب الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

«محكمة كاس الدولية حددت يوم 5 مارس موعدًا لإصدار الحكم النهائي في قضية بطل الدوري للموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز».

وكان نادي بيراميدز قد تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، يطالب خلالها باحتساب لقب الدوري لصالحه بدلًا من النادي الأهلي، على خلفية عدم خصم 6 نقاط من رصيد الأهلي بعد انسحابه من مواجهة الزمالك في الموسم الماضي.

وتترقب الأوساط الرياضية المصرية قرار محكمة كاس، لما له من تأثير مباشر على هوية بطل الدوري، وسط جدل واسع استمر منذ نهاية المسابقة.