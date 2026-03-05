الحرس الثوري: مضيق هرمز "تحت سيطرة إيران" في زمن الحرب

وكالات

أعلن نائب قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني (الجهة المسؤولة عن إدارة العمليات العسكرية الكبرى والتنسيق الاستراتيجي)، أن بلاده لم تغلق مضيق هرمز، مؤكّدًا التعامل مع السفن وفق البروتوكولات الدولية، مع الاستعداد لمواصلة الحرب "مهما طال أمدها" حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

وفي تصريحات متزامنة، نقلت وكالة تسنيم، عن الحرس الثوري أنه سيستهدف السفن الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية حال رصدها في المضيق، مشدداً على أن المرور خلال زمن الحرب "سيكون خاضعاً لسيطرة إيران".

كما حذّر مقر خاتم الأنبياء من أن ما وصفه بـ استمرار "الخداع الأميركي" قد يؤدي إلى انهيار البنى التحتية العسكرية والاقتصادية في المنطقة.