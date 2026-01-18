مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

بعد قرار معتمد.. الزمالك يبدأ الاستعداد لموقعة المصري في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:05 م 18/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (7)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (3)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (4)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (11)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (2)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (9)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (10)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (8)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والمصري
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والمصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الأحد، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين، عقب خوض مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس عاصمة مصر.

ووفقا لمصدر داخل القلعة البيضاء أكد أن الجهاز الفني قرر بدء التحضيرات لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأشار المصدر إلى أن قرار منح اللاعبين راحة جاء في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ الفريق مرحلة الإعداد المكثف للمواجهة الإفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة في مشوار الزمالك بالبطولة.

وأضاف أن التدريبات المقبلة ستشهد انتظام اللاعبين الدوليين بشكل تدريجي، عقب عودتهم من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ووصولهم إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد
"جورميه للأغذية" تعتزم طرح 47.6% من رأس مالها بالبورصة.. فما التقاصيل؟
اقتصاد

"جورميه للأغذية" تعتزم طرح 47.6% من رأس مالها بالبورصة.. فما التقاصيل؟
برودة اليدين والقدمين المستمرة علامة على أمراض خطيرة
نصائح طبية

برودة اليدين والقدمين المستمرة علامة على أمراض خطيرة
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards
الموضة

ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards

استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده
شئون عربية و دولية

استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا