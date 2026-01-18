بعد قرار معتمد.. الزمالك يبدأ الاستعداد لموقعة المصري في الكونفدرالية

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الأحد، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين، عقب خوض مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس عاصمة مصر.

ووفقا لمصدر داخل القلعة البيضاء أكد أن الجهاز الفني قرر بدء التحضيرات لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأشار المصدر إلى أن قرار منح اللاعبين راحة جاء في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ الفريق مرحلة الإعداد المكثف للمواجهة الإفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة في مشوار الزمالك بالبطولة.

وأضاف أن التدريبات المقبلة ستشهد انتظام اللاعبين الدوليين بشكل تدريجي، عقب عودتهم من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ووصولهم إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم.