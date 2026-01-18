مباريات الأمس
أول تعليق لموهبة الزمالك بعد تجديد عقده رسميًا

كتب : محمد خيري

11:34 ص 18/01/2026

لاعب الزمالك السيد أسامة

أعرب السيد أسامة، لاعب فريق الزمالك الصاعد، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم، مؤكدًا فخره بالاستمرار داخل ناديه.

وقال السيد أسامة، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إنه يشعر بسعادة بالغة لمواصلة مشواره مع ناديه، الذي وصفه بـ«بيته»، مشددًا على رغبته في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الزمالك.

وأضاف اللاعب أن عقده كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، موضحًا أنه لم يتردد لحظة في الموافقة على التجديد فور طلب إدارة النادي ذلك.

وأشار إلى أن التواجد والمشاركة مع الفريق الأول يُعد شرفًا كبيرًا وحلمًا طال انتظاره منذ انضمامه للنادي، مؤكدًا أن هذا الحلم تحقق مؤخرًا.

واختتم السيد أسامة تصريحاته بالتأكيد على سعيه لبذل أقصى ما لديه، وإثبات ذاته مع الفريق، من أجل المساهمة في حصد البطولات وإضافة إنجازات جديدة لنادي الزمالك.

السيد أسامة الزمالك تجديد عقد لاعب الزمالك نادي الزمالك

اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة