أول تعليق لموهبة الزمالك بعد تجديد عقده رسميًا

أعرب السيد أسامة، لاعب فريق الزمالك الصاعد، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم، مؤكدًا فخره بالاستمرار داخل ناديه.

وقال السيد أسامة، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إنه يشعر بسعادة بالغة لمواصلة مشواره مع ناديه، الذي وصفه بـ«بيته»، مشددًا على رغبته في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الزمالك.

وأضاف اللاعب أن عقده كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، موضحًا أنه لم يتردد لحظة في الموافقة على التجديد فور طلب إدارة النادي ذلك.

وأشار إلى أن التواجد والمشاركة مع الفريق الأول يُعد شرفًا كبيرًا وحلمًا طال انتظاره منذ انضمامه للنادي، مؤكدًا أن هذا الحلم تحقق مؤخرًا.

واختتم السيد أسامة تصريحاته بالتأكيد على سعيه لبذل أقصى ما لديه، وإثبات ذاته مع الفريق، من أجل المساهمة في حصد البطولات وإضافة إنجازات جديدة لنادي الزمالك.