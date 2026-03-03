كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد تحسن نسبي على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء إلى دافىء نهارًا، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 21 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

