نجاة 4 من الموت غرقا إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية

كتب : محمد شعبان

07:53 م 02/03/2026

سقوط سيارة بترعة المريوطية

نجا 4 أشخاص من الغرق إثر انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها بترعة المريوطية جنوب الجيزة، الإثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة في ترعة المريوطية نطاق قرية العزيزية.

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه وتبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بطريق المريوطية اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بالترعة.

نتج عن الحادث 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى البدرشين للعلاج ودفع مجلس المدينة بالمعدات اللازمة لانتشال السيارة.

