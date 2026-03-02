إعلان

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الاستخبارات في حزب الله

كتب : محمود الطوخي

07:54 م 02/03/2026

المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلا واوية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اغتيال مسؤول مقر الاستخبارات في حزب الله حسين مقلد خلال هجوم نفذته قوات الاحتلال الليلة الماضية في بيروت.
وأشارت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، إلى أن مقلد شغل سلسلة مناصب قيادية في هيئة استخبارات الحزب، وتولى مهام منصبه الأخير بعد مقتل سلفه حسين هزيمة خلال عملية "سهام الشمال" التي استهدفت أيضا "هاشم صفي الدين".

مهام حسين مقلد الاستخباراتية

ووفقا للبيان الإسرائيلي، كان مقلد مسؤولا عن بلورة صورة الاستخبارات من خلال أجهزة جمع معلومات مختلفة، بهدف تحديد تقديرات استخباراتية عن قوات الاحتلال وإسرائيل، كما تعاون مع قادة كبار خططوا ودفعوا بمخططات ضد دولة الاحتلال.

أهمية مقر استخبارات حزب الله

وأوضح البيان الإسرائيلي، أن مقر الاستخبارات يُعد أهم جهة استخباراتية في حزب الله اللبناني، حيث يتولى مسؤولية جمع المعلومات عن إسرائيل وجيشها، ويشرف على توجيه العمل المعلوماتي في مواجهة إسرائيل بقدرات استراتيجية.
وأكدت واوية، أن حزب الله سيتحمل نتائج اعتداءاته ضد إسرائيل بعد قراره الانضمام إلى النظام الإيراني، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية ضد أهداف الحزب في مختلف الساحات.

