كتب - نهى خورشيد

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه الاحتياطي المكون من القميص والشورت باللون الكحلي، خلال مواجهته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار خوض الزمالك اللقاء بالزي البديل، باعتبار أن المصري هو صاحب الأرض، وسيظهر بقميصه الأساسي باللون الأبيض، وفقاً للوائح المنظمة للمباريات.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد قليل ضيفاً على المصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.