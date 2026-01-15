مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

قبل انطلاق اللقاء بالساعات.. الزمالك بزيه الاحتياطي أمام المصري في كأس عاصمة مصر

كتب : نهي خورشيد

06:33 م 15/01/2026 تعديل في 06:37 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك
  • عرض 5 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 5 صورة
    لاعب الزمالك السيد أسامة
  • عرض 5 صورة
    لاعب الزمالك السيد أسامة

كتب - نهى خورشيد

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه الاحتياطي المكون من القميص والشورت باللون الكحلي، خلال مواجهته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار خوض الزمالك اللقاء بالزي البديل، باعتبار أن المصري هو صاحب الأرض، وسيظهر بقميصه الأساسي باللون الأبيض، وفقاً للوائح المنظمة للمباريات.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد قليل ضيفاً على المصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بزيه الاحتياطي أمام المصري مباراة الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك والمصري بطولة كأس عاصمة مصر

