بـ3 صواريخ.. إيران تستهدف مقرات الفصائل الكردية الإيرانية في العراق

أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الخميس، عن استهداف مقرات تابعة لمجموعات كردية معارضة لإيران في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ.

وأفادت وكالة فارس للأنباء أن مقرات ما وصفتها بـ"الأحزاب الانفصالية" في مدينة السليمانية تعرضت للاحتراق نتيجة القصف الصاروخي، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

وجاء هذا الهجوم بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن مليشيات كردية إيرانية شنت هجومًا بريًا في شمال غربي إيران.