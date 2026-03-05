إعلان

بـ3 صواريخ.. إيران تستهدف مقرات الفصائل الكردية الإيرانية في العراق

كتب : محمد أبو بكر

06:59 ص 05/03/2026

صواريخ إيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الخميس، عن استهداف مقرات تابعة لمجموعات كردية معارضة لإيران في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ.

وأفادت وكالة فارس للأنباء أن مقرات ما وصفتها بـ"الأحزاب الانفصالية" في مدينة السليمانية تعرضت للاحتراق نتيجة القصف الصاروخي، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

وجاء هذا الهجوم بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن مليشيات كردية إيرانية شنت هجومًا بريًا في شمال غربي إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صواريخ إيرانية لعراق ستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية يران تستهدف مقرات الفصائل الكردية الإيرانية الفصائل الكردية الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دوري إنجليزي ومصري".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"دوري إنجليزي ومصري".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
لإجلاء الإسرائيليين.. هبوط رحلتين مدنيتين في مطار بن جوريون لأول مرة منذ
شئون عربية و دولية

لإجلاء الإسرائيليين.. هبوط رحلتين مدنيتين في مطار بن جوريون لأول مرة منذ
هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
دراما و تليفزيون

عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
أخبار وتقارير

أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان