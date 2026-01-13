مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصرية للاتصالات

- -
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

فيردر بريمن

جميع المباريات

إعلان

بتواجد ثنائي مصري.. 4 أرقام مميزة للاعبين العرب بنصف نهائي أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد عبد الهادي

01:46 م 13/01/2026 تعديل في 01:46 م

عمر مرموش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق غدا الأربعاء، منافسات دور النصف نهائي للنسخة ال35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ،حيث يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، فيما يلتقي منتخب المغرب منتخب نيجيريا.

وقبل المواجهة المرتقبة، يبرز 4 أرقام مميزة للاعبين العرب في البطولة الاستثنائية، يتصدرهم الثنائي المصري عمر مرموش وياسر إبراهيم

أرقام عربية مميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية

إبراهيم دياز: هدف كل 74 دقيقة

يتصدر نجم منتخب المغرب ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، متقدمًا بهدف واحد على أقرب منافسيه، المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ولعب إبراهيم دياز 387 دقيقة في البطولة، محققًا معدل تسجيل هدف كل 74 دقيقة.

عمر مرموش: 11 مراوغة ناجحة

نجح نجم منتخب مصر في تسجيل 11 مراوغة ناجحة خلال 5 مباريات خاضها أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا وبنين وكوت ديفوار، محتلاً المركز الثاني في ترتيب أفضل المراوغين، بفارق 8 مراوغات عن المتصدر الإيفواري يان ديوماندي.

ياسين بونو: 4 شباك نظيفة

يأتي حارس منتخب المغرب في صدارة ترتيب الشباك النظيفة بعد تحقيقه 4 مباريات دون تلقي أهداف من أصل 5 مباريات، حيث استقبل هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء نفذها مهاجم منتخب مالي لاسين سينايوكو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ياسر إبراهيم: 20 كرة مسترجعة

يتصدر مدافع منتخب مصر ياسر إبراهيم ترتيب أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرة، بـ 20 تدخلًا ناجحًا خلال 5 مباريات، مسجلاً حضورًا قويًا ولافتًا خصوصًا في مباراة ربع النهائي أمام بنين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

4 أرقام مميزة للاعبين العرب نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مباراة مصر والسنغال مباراة المغرب ونيجيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قائد السنغال يهاجم اتحاد بلاده قبل مواجهة مصر: لماذا تحذرون الجماهير؟
رياضة محلية

قائد السنغال يهاجم اتحاد بلاده قبل مواجهة مصر: لماذا تحذرون الجماهير؟
"احنا منعرفش العقدة".. حسام حسن يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة السنغال
رياضة محلية

"احنا منعرفش العقدة".. حسام حسن يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة السنغال
مارك رافالو: ترامب أسوأ مخلوق في العالم
زووم

مارك رافالو: ترامب أسوأ مخلوق في العالم
في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟
نصائح طبية

في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟
كرم المنايفة.. مدرس كفر عشما يستعد لزرع رئتين بعد جمع 15 مليون تبرعات
أخبار المحافظات

كرم المنايفة.. مدرس كفر عشما يستعد لزرع رئتين بعد جمع 15 مليون تبرعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون