كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق غدا الأربعاء، منافسات دور النصف نهائي للنسخة ال35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ،حيث يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، فيما يلتقي منتخب المغرب منتخب نيجيريا.

وقبل المواجهة المرتقبة، يبرز 4 أرقام مميزة للاعبين العرب في البطولة الاستثنائية، يتصدرهم الثنائي المصري عمر مرموش وياسر إبراهيم

أرقام عربية مميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية

إبراهيم دياز: هدف كل 74 دقيقة

يتصدر نجم منتخب المغرب ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، متقدمًا بهدف واحد على أقرب منافسيه، المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ولعب إبراهيم دياز 387 دقيقة في البطولة، محققًا معدل تسجيل هدف كل 74 دقيقة.

عمر مرموش: 11 مراوغة ناجحة

نجح نجم منتخب مصر في تسجيل 11 مراوغة ناجحة خلال 5 مباريات خاضها أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا وبنين وكوت ديفوار، محتلاً المركز الثاني في ترتيب أفضل المراوغين، بفارق 8 مراوغات عن المتصدر الإيفواري يان ديوماندي.

ياسين بونو: 4 شباك نظيفة

يأتي حارس منتخب المغرب في صدارة ترتيب الشباك النظيفة بعد تحقيقه 4 مباريات دون تلقي أهداف من أصل 5 مباريات، حيث استقبل هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء نفذها مهاجم منتخب مالي لاسين سينايوكو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ياسر إبراهيم: 20 كرة مسترجعة

يتصدر مدافع منتخب مصر ياسر إبراهيم ترتيب أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرة، بـ 20 تدخلًا ناجحًا خلال 5 مباريات، مسجلاً حضورًا قويًا ولافتًا خصوصًا في مباراة ربع النهائي أمام بنين.