"موقفنا حرج".. أحمد شوبير يحذر من الفتنة في الأهلي بسبب نجله

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، على ما أثير مؤخرًا من جدل وشائعات تخص النادي الأهلي، ونجله مصطفى، وبعض الملفات المرتبطة به.

أكد "شوبير"، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يرغب في العودة مجددًا للحديث عن ملف عقد نجله “مصطفى”، مشددًا على أنه لا يفضل تدخل أولياء الأمور في مثل هذه الأمور التعاقدية.

أوضح أنه ليس وكيلًا لنجله، وبالتالي ليس من حقه الرد على كل ما يُثار، لكنه في الوقت ذاته سيتحدث بصفته "أهلاوي"، ومن حقه التصدي لما وصفه بـ"الشائعات غير المنطقية".

وأعرب "شوبير" عن استيائه من انتشار بعض الهاشتاجات، مثل «الأهلي أولًا وأخيرًا، وفي العين والنني»، مطالبًا بعدم الانسياق وراء أمور لا تستند إلى معلومات دقيقة.

شدد على أن الحديث عن أرقام مالية، تخص طلبات نجله لتجديد عقده غير صحيحة وأمر غير مقبول، مؤكدًا عدم معرفته بمصدر تلك الحملات أو القائمين عليها.

أشار إلى أن موقف الفريق في الدوري "حرج" ويتطلب تماسك الجماهير، داعيًا إلى توحيد الصفوف في هذه المرحلة الحساسة.

أوضح أنه من الطبيعي وجود آراء مختلفة، قائلًا إن من لا يحب رئيس النادي محمود الخطيب فذلك حقه الشخصي، مؤكدا على عدم وجود أي خلافات داخل مجلس إدارة الأهلي، والأمور تسير بشكل منظم.

أشار إلى أن سيد عبد الحفيظ يؤدي دوره، شأنه شأن بقية أعضاء المجلس، وكلٌ يتحمل مسؤولياته.

وفيما يتعلق بما تردد عن وجود أزمة سيولة أو مشكلة تتعلق بالعملة الأجنبية، أوضح شوبير وفق معلوماته أن النادي قد يتجه في الموسم المقبل إلى تقليل نفقات المدربين الأجانب في الألعاب الجماعية، مع الاعتماد بصورة أكبر على الكفاءات المصرية، دون أن يعني ذلك وجود أزمة مالية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا جماهيريًا كاملًا للفريق، بعيدًا عن الجدل والشائعات، حفاظًا على استقرار النادي وتركيز اللاعبين داخل الملعب.