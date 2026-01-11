مباريات الأمس
نجم الأهلي السابق: كنت خايف من مشاركة حسام عبد المجيد أمام كوت ديفوار

كتب : محمد خيري

04:25 م 11/01/2026
أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن نجح في إعادة الروح إلى صفوف منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وقال عبد الجليل، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج «لعبة والتانية» على راديو «ميجا إف إم»: "حسام حسن أعاد الروح مرة أخرى إلى منتخب مصر، وهذا أمر يُحسب له بشكل كبير".

وأضاف: "حمدي فتحي هو نجم البطولة حتى الآن، ويُعد الجندي المجهول داخل صفوف المنتخب، وقد قدم مستويات مميزة خلال المباريات الماضية".

وتابع عبد الجليل: "كنت قلقًا من الدفع بحسام عبد المجيد في مواجهة كوت ديفوار، لكنه خالف كل التوقعات وقدم أداءً قويًا، ما يؤكد قدرته على تحمل المسؤولية في المباريات الكبيرة".

وتطرق نجم الكرة المصرية السابق للحديث عن الانتقادات، قائلًا: "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت آفة، وهناك رؤساء أندية في مصر يخشون تأثير السوشيال ميديا، كما أن هناك بعض الأشخاص يتعمدون انتقاد حسام حسن".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن تغير كثيرًا عن السابق، وعصبيته أمر طبيعي في كرة القدم، لكنه أصبح أكثر هدوءًا وتركيزًا في المرحلة الحالية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عبدالمجيد الزمالك الأهلي منتخب مصر

