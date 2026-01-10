مباريات الأمس
إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

06:45 م 10/01/2026 تعديل في 11/01/2026
تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزا كبيرا، على حساب نظيره فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وبعد هذا الفوز الثاني للمارد الأحمر، في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تمكن من تحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا من قبل، قيل أن يفوز للمرة الثانية اليوم على حساب فاركو.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "طلائع الجيش، فاركو، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا".

موعد مباراة الأهلي المقبلة:

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، يوم الجمعة المقبل 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يحقق الفوز على فاركو برباعية في كأس عاصمة مصر

سبب غياب عمر كمال عبد الواحد عن مباراة الأهلي وفاركو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي وفاركو النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة نتيجة مباراة الأهلي وفاركو موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

إعلان

إعلان

