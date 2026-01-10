موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو في كأس عاصمة مصر

"بعد الفوز على فاركو".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزا كبيرا، على حساب نظيره فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وبعد هذا الفوز الثاني للمارد الأحمر، في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تمكن من تحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا من قبل، قيل أن يفوز للمرة الثانية اليوم على حساب فاركو.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "طلائع الجيش، فاركو، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا".

موعد مباراة الأهلي المقبلة:

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، يوم الجمعة المقبل 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.

