إعلان

المركزي يعلن تعليق دورة التيسير النقدي واعتماد نهج الترقب والانتظار

كتب : منال المصري

09:02 م 02/04/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك المركزي المصري تبني نهج الترقب وانتظار تطورات الأسواق بعد تعليق دورة التيسير النقدي أي خفض سعر الفائدة.

قرر المركزي اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفق ما قاله المركزي.

ماذا يعني التيسير النقدي؟

التيسير النقدي يعني اتجاه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف دعم النمو أكثر من سياسة الادخار.

ويحدد اتجاه المركزي إلى التيسير أو التشدد وهو ما يعني رفع أسعار الفائدة قدرة المركزي على ضبط التضخم والتأكد من الاتجاه للانخفاض بشكل مستدام.

بدأ البنك المركزي، منذ أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بإجمالي 8.25% على 6 مرات، آخرها 1% في فبراير الماضي.

هدف اعتماد المركزي نهج الترقب والانتظار

أوضح المركزي أن تثبيت سعر الفائدة اليوم جاء في ظل وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية.

وأكد أن هذا الإجراء من شأنه ترسيخ التوقعات واحتواء الضغوط التضخمية واستعادة المسار النزولي للتضخم.

ارتفاع التضخم

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.

كما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %12.7 مقابل %11.2 خالل الفترة نفساها.

وقد تخطت تطورات التضخم في فبراير الأنماط الموسمية المعتادة، مدفوعة بشاكل أساسي بالزيادات السنوية في الرسوم الدراسية والمستلزمات المرتبطة بها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي سعر الفائدة معدل التضخم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

